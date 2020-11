Results: 55 out of 64 parishes approve sports betting

BATON ROUGE, La. (WAFB) - Parish by parish, voters decided whether or not sports betting would be legal.

Lawmakers still must draft the rules and regulations necessary to implement sports wagering, so there’s still a long way to go before all bets are final.

The following is the parish breakdown:

Acadia - Yes

Allen - Yes

Ascension - Yes

Assumption - Yes

Avoyelles - Yes

Beauregard - Yes

Bienville - Yes

Bossier - Yes

Caddo - Yes

Calcasieu - Yes

Caldwell - No

Cameron - Yes

Catahoula - No

Claiborne - Yes

Concordia - Yes

De Soto - Yes

East Baton Rouge - Yes

East Carroll - Yes

East Feliciana - Yes

Evangeline - Yes

Franklin - No

Grant - Yes

Iberville - Yes

Jackson - Yes

Jefferson Davis - Yes

Jefferson - Yes

Lafayette - Yes

Lafourche - Yes

LaSalle - No

Lincoln - Yes

Livingston - Yes

Madison - Yes

Morehouse - Yes

Natchitoches - Yes

Orleans - Yes

Ouachita - Yes

Plaquemines - Yes

Pointe Coupee - Yes

Rapides - Yes

Red River - Yes

Richland - Yes

Sabine - No

St. Bernard - Yes

St. Charles - Yes

St. Helena - Yes

St. James - Yes

St. John The Baptist - Yes

St. Landry - Yes

St. Martin - Yes

St. Mary - Yes

St. Tammany - Yes

Tangipahoa - Yes

Tensas - Yes

Terrebonne - Yes

Union - No

Vermilion - Yes

Vernon - Yes

Washington - Yes

Webster - Yes

West Baton Rouge - Yes

West Carroll - No

West Feliciana - Yes

Winn - No

Click here to report a typo.

Copyright 2020 WAFB. All rights reserved.