Ragin’ Cajuns remain in Top 25

LAFAYETTE, La. (KALB) - The Louisiana Ragin’ Cajuns remain ranked in the AP Top 25 following Week 12.

Rank Team Points (No. 1 votes) W-L 1 Alabama 1,550 (62) 7-0 2 Notre Dame 1,471 8-0 3 Ohio State 1,440 4-0 4 Clemson 1,358 7-1 5 Texas A&M 1,249 5-1 6 Florida 1,223 6-1 7 Cincinnati 1,201 8-0 8 BYU 1,109 9-0 9 Oregon 951 3-0 10 Miami 936 7-1 11 Northwestern 922 5-0 12 Indiana 899 4-1 13 Georgia 829 5-2 14 Oklahoma 693 6-2 15 Iowa State 658 6-2 16 Coastal Carolina 622 8-0 17 Marshall 542 7-0 18 Wisconsin 530 2-1 19 USC 461 3-0 20 Texas 321 5-2 21 Oklahoma State 289 5-2 22 Auburn 259 5-2 23 Louisiana 218 7-1 24 Tulsa 164 5-1 25 North Carolina 108 6-2

Click here to report a typo.

Copyright 2020 KALB. All rights reserved.