ASH to host basketball tournament

ALEXANDRIA, La. (KALB) - The ASH Trojans will host a basketball tournament from Tuesday, December 8 to Saturday, December 12.

Below is the five-day schedule.

Tuesday, December 8

Location: ASH

-4:00 PM: ASH vs Peabody (G)

-5:30 PM: Captain Shreve vs Opelousas (B)

-7:00 PM: Natchitoches Central vs ASH (B)

Location: Tioga

-6:30 PM: Acadiana vs Avoyelles Charter (G)

Wednesday, December 9

Location: ASH

-3:00 PM: Teurlings Catholic vs Jena (B)

-4:30 PM: ASH vs Avoyelles (G)

-6:00 PM: Opelousas vs Natchitoches Central (B)

-7:30 PM: ASH vs St. Martinville (B)

Location: Menard

-3:00 PM: Bolton vs Marksville (G)

-4:30 PM: Menard vs Jena (G)

-6:00 PM: Rapides vs Acadiana (G)

Location: Pineville

-3:00 PM: Buckeye vs Avoyelles Charter (B)

-4:30 PM: Avoyelles Charter vs Rosepine (G)

-6:00 PM: Pineville vs Northwood (G)

-7:30 PM: Pineville vs Menard (B)

Location: Pineville Auxiliary Gym

-3:00 PM: Northwood vs Rapides (B)

-4:30 PM: Tioga vs Caldwell (G)

-6:00 PM: Tioga vs Avoyelles (B)

Thursday, December 10

Location: ASH

-3:00 PM: ASH vs Marksville (G)

-4:30 PM: Grant vs Teurlings Catholic (B)

-6:00 PM: Captain Shreve vs Neville (B)

-7:30 PM: Natchitoches Central vs St. Martinville (B)

Location: Menard

-3:00 PM: Tioga vs Southwood (B)

-4:30 PM: Avoyelles vs Grant (G)

-6:00 PM: Rosepine vs Zachary (G)

-7:30 PM: Menard vs Opelousas (B)

Location: Pineville

-3:00 PM: Avoyelles Charter vs Summerfield (B)

-4:30 PM: Pineville vs Buckeye (G)

-6:00 PM: Carencro vs Marksville (B)

-7:30 PM: Pineville vs Jena (B)

Location: Pineville Auxiliary Gym

-3:00 PM: Tioga vs Jena (G)

-4:30 PM: Northwood vs Bolton (G)

-6:00 PM: Buckeye vs Avoyelles (B)

Friday, December 11

Location: ASH

-3:00 PM: Neville vs Tioga (B)

-4:30 PM: Zachary vs Avoyelles Charter

-6:00 PM: Denham Springs vs Northwood (B)

-7:30 PM: ASH vs Summerfield (B)

Location: Menard

-4:30 PM: Menard vs Northwood (G)

-6:00 PM: Marksville vs Bossier (B)

-7:30 PM: Menard vs Carencro (B)

Location: Pineville

-4:30 PM: Bolton vs Summerfield (G)

-6:00 PM: Buckeye vs Tioga (G)

-7:30 PM: Pineville vs Buckeye (B)

Location: Pineville Auxiliary Gym

-3:00 PM: Jena vs Peabody (G)

-4:30 PM: Caldwell vs Avoyelles (G)

-6:00 PM: Marksville vs Rapides (G)

Saturday, December 12

Location: ASH

-1:00 PM: Avoyelles Charter vs Denham Springs (B)

-2:30 PM: Carencro vs Tioga (B)

-4:00 PM: Neville vs Marksville (B)

-5:30 PM: Bossier vs ASH (B)

Location: Menard

-1:00 PM: Rapides vs Peabody (G)

-2:30 PM: Summerfield vs Northwood (B)

-4:00 PM: Menard vs Grant (G)

-5:30 PM: Rapides vs Grant (B)

Location: Pineville

-1:00 PM: Summerfield vs Walker (G)

-2:30 PM: Buckeye vs Rosepine (G)

-4:00 PM: Pineville vs Avoyelles (B)

-5:30 PM: Pineville vs Walker (G)

