LSUA releases Fall 2020 Dean’s List
ALEXANDRIA, La. (LSUA) - LSUA is proud to announce the Dean’s List for Fall 2020. Students who are enrolled full time with a minimum of 12 hours and a GPA of 3.5 or higher are eligible. Students who are taking multiple terms must earn the required GPA over a combination of all terms taken.
LOUISIANA:
Acadia Parish—
- Gabrielle Guillory
Allen Parish—
- Allison Ballard
- Dru Fontenot
- Natalie Giroir
- Ashley Rollins
- Allison Talbot
Ascension Parish—
- Joseph Barber
- April Marchand
- Courtney Zeissler
Avoyelles Parish—
- Alexia Aguillard
- Jonathan Babino
- Cady Brown
- Aliya Callegari
- Jayde Callegari
- Jacob Chagnard
- Nicholas Clark
- William Daigrepont
- Chloe Dauzat
- Chelsie Decuir
- Abigail Desselle
- Caleb Ducote
- Emily Ducote
- Logan Firmin
- Danielle Ford
- Alexsis Francois
- Koby Galland
- Casey Greenhouse
- Carmen Guillot
- Janessa Heath
- Jonathan Hotard
- Ashley Jacobs
- Maddison Kidder
- Hayleigh Lachney
- Kylie Lachney
- Caroline Lacombe
- Taylor Lambert
- Jacob Landry
- Brandy Laprairie
- Mary Grace Ledoux
- Reagan Lemoine
- Molly Leonards
- Maci Logan
- Nicole Matthews
- Gage Mayeux
- Jade Mayeux
- Kristen Nelson
- Jossie Neumann
- Renee’ Normand
- Devyn Ponthieu
- Sean Ralston
- Ian Redmon-Munoz
- Robert Reynolds
- Seth Rousseau
- Amal Sarama
- Halima Sarama
- Luay Sarama
- Makenzie Scroggs
- Jessica Simon
- Lacie Tagliarino
- Ashley Tassin
- Antrea Wilson
Beauregard Parish—
- Bryce Austin
- Trace Galloway
- Brandon Smith
Bossier Parish—
- Sarah Toloso
Caddo Parish—
- Amber Giddens
- Deja Jackson
- Alexis Mckenzie
Calcasieu Parish—
- Amy Crooks
- Kayla Fontenot
- Kaylee Johnson
- Eryn Mccraw-Smith
Catahoula Parish—
- Baliey Fuqua
- Rhonda Kleinpeter
Claiborne Parish—
- Emily Galindo
Concordia Parish—
- Avery Cupit
- Andrea Gray
- Cassie Johnson
- Emily Smith
East Baton Rouge Parish—
- Courtney Brooks
- Roselyn Davis
- Tessa Dempre
- Shaconda East
- Sindy Fletcher
- Diana Ford
- Charmaine Josephine Garin
- Franisia Netter
Evangeline Parish—
- Gabriella Aguillard
- Jordan Ardoin
- Linsey Ardoin
- Courtney Bernard
- Alexis Bordelon
- Shaina Boutte
- Katherine Brown
- Blaine Buras
- Emily Fontenot
- Lexi Fontenot
- Shauntella Gallow
- Macy Gray
- Morgan Harvey
- Madeline Janice
- Jennifer Johnson
- Nickolas Labauve
- Justin Lafleur
- Ainsley Mcdaniel
- Camryn Pommier
- Paigerionna Poullard
- Tanzi Spears
- Keegan Trahan
- Emily Vidrine
Grant Parish—
- Kallee Ashmore
- Sabrina Carter
- Rosemarie Charrier
- Kaylie Cook
- Jennifer Edmonson
- Jessica Eubanks
- Jessica Gentry
- Hannah Linzay
- Courtney Miller
- Savannah Moses
- Samantha Murrell
- Shelby Spillers
- Theresa Tademy
- Talysa Tamez
- Sarah Watson
Jefferson Parish—
- Angela Bertucci
- Sharlyn Claxton
- Chris Cruthirds
- Nikki Forster
- Stephen Guidry
- Bridget Johnson
- Rene Lacombe
- Lee Loupe
- Traci Williamson
La Salle Parish—
- Brayden Keene
- Cayden Wilbanks
- Erin Wilkinson
Lafayette Parish—
- Mary Bergeron
- Samantha Duhon
- Daniel Graham
- Abagail Kieffer
- Miyah Portalis
- Alanis Simpson
- Kiara Singleton
- Brittney Smith
- Constance Taylor
Livingston Parish—
- Bailey Hughes
- Deanne Jordan
- Hana Wigginton
Natchitoches Parish—
- Kelsie Miley
Orleans Parish—
- Kasey Carradine
- Jeffrey Highstreet
- Jana King
Ouachita Parish—
- Tammie Colvin
Plaquemines Parish—
- Michele Botello
- Maggie Falchek
Pointe Coupee Parish—
- Alissa Dupont
- Isis May
- Allen Mounger
- Jennifer Strong
Rapides Parish—
- Lauren Andries
- Brandon Atkins
- Shay Atkinson
- Omar Ayala
- Ashley Barnhill
- Amanda Basco
- Haley Basco
- Winston Bell
- Raegan Brossett
- Taylor Bryant
- Lauren Burch
- Dontoria Butler
- Madyson Calcote
- Lauryn Caldwell
- Elayna Canterbury
- Autumn Carlock
- DeNayjah Carter
- Jonathan Carter
- Courtney Causey
- Brandon Cespiva
- Victoria Clark
- Camaron Cloud
- Jacey Coodie
- Angelia Coon
- Saije Cousin
- Leanna Crochet
- Saher Daoud
- Kyra Darrett
- Kimberly Dauzat
- Jarius Dawson
- Sarah Depril
- Allison Deshautelle
- Annabel Desilva
- Tammy Desselle
- Haylee Deville
- Kinley Deville
- Nicholas Doiron
- Moriah Dorsey
- Hailey Doyle
- Erin Dubrawsky
- Logan Duff
- Krystal Dukes
- Darwin Ebare
- Manal Elghari
- Abrahim Farhat
- Viviana Farhat
- Tasnim Farzana
- Madison Floyd
- Amy Flynn
- Andrew Fontenot
- Emily Foster
- Gavin Franks
- Keeley Fruge
- Kaitlyn Gallagher
- Sylvia Garcia
- Alvaro Garcia Manero
- Rachel Gohmert
- Cameron Graves
- Sarah Graves
- Ansley Greer
- Benjamin Gremillion
- Jonathan Gros
- Kimberly Gruehl
- Justin Ha
- Lacey Hebert
- Deanna Hirchak
- Brandy Humphries
- Meher Iqbal
- Romia Jamaleddin
- Benjamin Joseph
- Sidnie Kendrick
- Abigail Kirkland
- Kayla Kokemor
- Matthew Ladner
- Michael Lowe
- Olivia Lucas
- Lonnie Lucius
- Trevor Luno-Glorioso
- Max Mallach
- Shelby Mason
- Angelia Mayeux
- Scott Mcconnell
- Bobbi Mcnaughton
- Makayla Mcneal
- Hannah Mitchell
- Kimberly Mojica
- Tashia Monaghan
- Cody Morgan
- Crystal Morris
- Jenny Myrick
- Michelle Newhouse
- Bich Tram Nguyen
- Richard Oates
- Kalli Parker
- Mackenzie Parker
- Mira Parks
- Maria Patino
- Caitlyn Paulk
- Timothy Peart
- Danny Pham
- Thomas Pippen
- Steven Plauche
- Lauren Pogue
- Yvette Porter
- Kendall Powell
- Jacob Ramos
- Kylee Reed
- Tyler Rhoades
- Christian Rhodes
- Lydia Richey
- Macey Richey
- Veska Robbins
- Tiffany Robertson
- Erin Rogers
- Merideth Rogers
- Austin Rogers
- Eloisa Rubio
- Maritza Ruvalcaba
- Hayley Ryder
- William Sadler
- James Sawtelle
- Miriam Sierra
- Katerin Sierra
- Alexis Simms
- Chloe Slayter
- Chloe Smith
- Courtney Smith
- Mia Smith
- Khalil Frederik Smith
- Nathan Smith
- Madison Smith
- Jude Soileau
- Maurice Spain
- Jasmine Taylor
- Omri Thatcher
- Tran Tran
- Sara Troquille
- Jimena Valle
- Dylon Vanhoof
- Brittney Waltenbaugh
- Ty Rianna Washington
- Megan Wezner
- De’Anna White
- Syanne Wood
- Tyler Youngblood
Sabine Parish—
- Bailey Mccleary
- Kelsey Thaxton
Saint Bernard Parish—
- Elizabeth Melancon
Saint Landry Parish—
- Lacey Bonvillain
- Olivia Chatman
- Patsy Clause
- Alexis Deville
- Morghan Fontenot
- Cristi Gallow
- Henri Miller
- Recca Mistric
- Daija Rideau
- Johnnessa Sion
- Lorien Stanford
- Amna Swati
Saint Martin Parish—
- Bryson Broussard
- Danielle Hartley
- Tamika Joseph
- Alana Simon
Saint Tammany Parish—
- Ashleigh Caruso
- Alaysia Fleming
- Kayla Griebel
- Louisa Grover
- Faren Hawkins
- Brandee Manning
- Brandi Savoy
- Deana Veal
St. John The Baptist—
- Tara Griffin
- Jacob Jensen
Tensas Parish—
- Kristina Tullos
Union Parish—
- Lydia Branco
Vermilion Parish—
- Bren Faulk
- Ann Frederick
- Joshua Hebert
Vernon Parish—
- Joseph Abadie
- Jake Flatt
- Olivia Henson
Washington Feliciana—
- Savannah Penton
Winn Parish—
- Sarah Elliott
- Kaitlyn Hines
- ALABAMA
- Britlea Stevens (Boaz)
ALASKA
- Austin Madubuike (Brampton)
ARKANSAS
- Madison Markowski (Southside)
ARIZONA
- Orlando Ayala (Phoenix)
CALIFORNIA
- Tramesha Gregory (Panorama City)
- Katrina Fitzpatrick (Modesto)
- Marc Orgeron (San Diego)
COLORADO
- Francisco Gonzalez-Solis (Fort Morgan)
FLORIDA
- Brookelyn Cramer (Pensacola)
- Juan Dorta Navarro (Santa Cruz De Tenerife)
GEORGIA
- Thais Jones (Hinesville)
IOWA
- Shinji Hain (Mount Pleasant)
ILLINOIS
- Katherine Wyand (Chicago)
MARYLAND
- Vi Nguyen (Saint Charles)
MISSISSIPPI
- Jaslyn Gregory (Vancleave)
- Rylee DuBose (Purvis)
- Taylor Spring (Natchez)
- Katherine Windham (Heidelberg)
OKLAHOMA
- Alessandro Zappavigna (Tishomingo)
PUERTO RICO
- Monica Vazquez Torres (San Juan)
SOUTH CAROLINA
- Jason Michael (Hanahan)
TEXAS
- Rebecca Zipser (San Antonio)
- Janet Yeboah (Plano)
- Shayla Caskey (Kingwood)
- Taylor Castillo (Buna)
- Kimberly Conley (Amarillo)
- Victoria Davidson (Rockdale)
- Haley Gaytan (Ben Wheeler)
- Erin Goss (Seabrook)
- Kassandra Jimenez (Keller)
- Nicole Kay (Beaumont)
- Kassandra Lara (Los Fresnos)
- Karen Lockwood (Arlington)
- Roxie Mower (Mckinney)
- Camron Stumbo (Dallas)
VIRGINIA
- Devin Nicole Escobedo (Hampton)
- Brittany Holt (Forest)
- Rebecka Schifferle (Stanley)
WEST VIRGINIA
- Danielle Vetanze (Wheeling)
INTERNATIONAL
- Anaelle Billaud (La Roche Sur Yon, France)
- Carolina Quast (Hochheim Am Main, Germany)
- Selaelo Makhura (Johannesburg, South Africa)
- Maria Del Carme Ibanez Navarro (Barcelona, Spain)
- Rosanna Freeman Walters (Portsmouth, United Kingdom)
- Samuel Ogunjobi (Hoo St. Weburgh, United Kingdom)
- Alexander Orenczuk (London, United Kingdom)
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