LSUA releases Fall 2020 Dean’s List

ALEXANDRIA, La. (LSUA) - LSUA is proud to announce the Dean’s List for Fall 2020. Students who are enrolled full time with a minimum of 12 hours and a GPA of 3.5 or higher are eligible. Students who are taking multiple terms must earn the required GPA over a combination of all terms taken.

LOUISIANA:

Acadia Parish—

Gabrielle Guillory

Allen Parish—

Allison Ballard

Dru Fontenot

Natalie Giroir

Ashley Rollins

Allison Talbot

Ascension Parish—

Joseph Barber

April Marchand

Courtney Zeissler

Avoyelles Parish—

Alexia Aguillard

Jonathan Babino

Cady Brown

Aliya Callegari

Jayde Callegari

Jacob Chagnard

Nicholas Clark

William Daigrepont

Chloe Dauzat

Chelsie Decuir

Abigail Desselle

Caleb Ducote

Emily Ducote

Logan Firmin

Danielle Ford

Alexsis Francois

Koby Galland

Casey Greenhouse

Carmen Guillot

Janessa Heath

Jonathan Hotard

Ashley Jacobs

Maddison Kidder

Hayleigh Lachney

Kylie Lachney

Caroline Lacombe

Taylor Lambert

Jacob Landry

Brandy Laprairie

Mary Grace Ledoux

Reagan Lemoine

Molly Leonards

Maci Logan

Nicole Matthews

Gage Mayeux

Jade Mayeux

Kristen Nelson

Jossie Neumann

Renee’ Normand

Devyn Ponthieu

Sean Ralston

Ian Redmon-Munoz

Robert Reynolds

Seth Rousseau

Amal Sarama

Halima Sarama

Luay Sarama

Makenzie Scroggs

Jessica Simon

Lacie Tagliarino

Ashley Tassin

Antrea Wilson

Beauregard Parish—

Bryce Austin

Trace Galloway

Brandon Smith

Bossier Parish—

Sarah Toloso

Caddo Parish—

Amber Giddens

Deja Jackson

Alexis Mckenzie

Calcasieu Parish—

Amy Crooks

Kayla Fontenot

Kaylee Johnson

Eryn Mccraw-Smith

Catahoula Parish—

Baliey Fuqua

Rhonda Kleinpeter

Claiborne Parish—

Emily Galindo

Concordia Parish—

Avery Cupit

Andrea Gray

Cassie Johnson

Emily Smith

East Baton Rouge Parish—

Courtney Brooks

Roselyn Davis

Tessa Dempre

Shaconda East

Sindy Fletcher

Diana Ford

Charmaine Josephine Garin

Franisia Netter

Evangeline Parish—

Gabriella Aguillard

Jordan Ardoin

Linsey Ardoin

Courtney Bernard

Alexis Bordelon

Shaina Boutte

Katherine Brown

Blaine Buras

Emily Fontenot

Lexi Fontenot

Shauntella Gallow

Macy Gray

Morgan Harvey

Madeline Janice

Jennifer Johnson

Nickolas Labauve

Justin Lafleur

Ainsley Mcdaniel

Camryn Pommier

Paigerionna Poullard

Tanzi Spears

Keegan Trahan

Emily Vidrine

Grant Parish—

Kallee Ashmore

Sabrina Carter

Rosemarie Charrier

Kaylie Cook

Jennifer Edmonson

Jessica Eubanks

Jessica Gentry

Hannah Linzay

Courtney Miller

Savannah Moses

Samantha Murrell

Shelby Spillers

Theresa Tademy

Talysa Tamez

Sarah Watson

Jefferson Parish—

Angela Bertucci

Sharlyn Claxton

Chris Cruthirds

Nikki Forster

Stephen Guidry

Bridget Johnson

Rene Lacombe

Lee Loupe

Traci Williamson

La Salle Parish—

Brayden Keene

Cayden Wilbanks

Erin Wilkinson

Lafayette Parish—

Mary Bergeron

Samantha Duhon

Daniel Graham

Abagail Kieffer

Miyah Portalis

Alanis Simpson

Kiara Singleton

Brittney Smith

Constance Taylor

Livingston Parish—

Bailey Hughes

Deanne Jordan

Hana Wigginton

Natchitoches Parish—

Kelsie Miley

Orleans Parish—

Kasey Carradine

Jeffrey Highstreet

Jana King

Ouachita Parish—

Tammie Colvin

Plaquemines Parish—

Michele Botello

Maggie Falchek

Pointe Coupee Parish—

Alissa Dupont

Isis May

Allen Mounger

Jennifer Strong

Rapides Parish—

Lauren Andries

Brandon Atkins

Shay Atkinson

Omar Ayala

Ashley Barnhill

Amanda Basco

Haley Basco

Winston Bell

Raegan Brossett

Taylor Bryant

Lauren Burch

Dontoria Butler

Madyson Calcote

Lauryn Caldwell

Elayna Canterbury

Autumn Carlock

DeNayjah Carter

Jonathan Carter

Courtney Causey

Brandon Cespiva

Victoria Clark

Camaron Cloud

Jacey Coodie

Angelia Coon

Saije Cousin

Leanna Crochet

Saher Daoud

Kyra Darrett

Kimberly Dauzat

Jarius Dawson

Sarah Depril

Allison Deshautelle

Annabel Desilva

Tammy Desselle

Haylee Deville

Kinley Deville

Nicholas Doiron

Moriah Dorsey

Hailey Doyle

Erin Dubrawsky

Logan Duff

Krystal Dukes

Darwin Ebare

Manal Elghari

Abrahim Farhat

Viviana Farhat

Tasnim Farzana

Madison Floyd

Amy Flynn

Andrew Fontenot

Emily Foster

Gavin Franks

Keeley Fruge

Kaitlyn Gallagher

Sylvia Garcia

Alvaro Garcia Manero

Rachel Gohmert

Cameron Graves

Sarah Graves

Ansley Greer

Benjamin Gremillion

Jonathan Gros

Kimberly Gruehl

Justin Ha

Lacey Hebert

Deanna Hirchak

Brandy Humphries

Meher Iqbal

Romia Jamaleddin

Benjamin Joseph

Sidnie Kendrick

Abigail Kirkland

Kayla Kokemor

Matthew Ladner

Michael Lowe

Olivia Lucas

Lonnie Lucius

Trevor Luno-Glorioso

Max Mallach

Shelby Mason

Angelia Mayeux

Scott Mcconnell

Bobbi Mcnaughton

Makayla Mcneal

Hannah Mitchell

Kimberly Mojica

Tashia Monaghan

Cody Morgan

Crystal Morris

Jenny Myrick

Michelle Newhouse

Bich Tram Nguyen

Richard Oates

Kalli Parker

Mackenzie Parker

Mira Parks

Maria Patino

Caitlyn Paulk

Timothy Peart

Danny Pham

Thomas Pippen

Steven Plauche

Lauren Pogue

Yvette Porter

Kendall Powell

Jacob Ramos

Kylee Reed

Tyler Rhoades

Christian Rhodes

Lydia Richey

Macey Richey

Veska Robbins

Tiffany Robertson

Erin Rogers

Merideth Rogers

Austin Rogers

Eloisa Rubio

Maritza Ruvalcaba

Hayley Ryder

William Sadler

James Sawtelle

Miriam Sierra

Katerin Sierra

Alexis Simms

Chloe Slayter

Chloe Smith

Courtney Smith

Mia Smith

Khalil Frederik Smith

Nathan Smith

Madison Smith

Jude Soileau

Maurice Spain

Jasmine Taylor

Omri Thatcher

Tran Tran

Sara Troquille

Jimena Valle

Dylon Vanhoof

Brittney Waltenbaugh

Ty Rianna Washington

Megan Wezner

De’Anna White

Syanne Wood

Tyler Youngblood

Sabine Parish—

Bailey Mccleary

Kelsey Thaxton

Saint Bernard Parish—

Elizabeth Melancon

Saint Landry Parish—

Lacey Bonvillain

Olivia Chatman

Patsy Clause

Alexis Deville

Morghan Fontenot

Cristi Gallow

Henri Miller

Recca Mistric

Daija Rideau

Johnnessa Sion

Lorien Stanford

Amna Swati

Saint Martin Parish—

Bryson Broussard

Danielle Hartley

Tamika Joseph

Alana Simon

Saint Tammany Parish—

Ashleigh Caruso

Alaysia Fleming

Kayla Griebel

Louisa Grover

Faren Hawkins

Brandee Manning

Brandi Savoy

Deana Veal

St. John The Baptist—

Tara Griffin

Jacob Jensen

Tensas Parish—

Kristina Tullos

Union Parish—

Lydia Branco

Vermilion Parish—

Bren Faulk

Ann Frederick

Joshua Hebert

Vernon Parish—

Joseph Abadie

Jake Flatt

Olivia Henson

Washington Feliciana—

Savannah Penton

Winn Parish—

Sarah Elliott

Kaitlyn Hines

ALABAMA

Britlea Stevens (Boaz)

ALASKA

Austin Madubuike (Brampton)

ARKANSAS

Madison Markowski (Southside)

ARIZONA

Orlando Ayala (Phoenix)

CALIFORNIA

Tramesha Gregory (Panorama City)

Katrina Fitzpatrick (Modesto)

Marc Orgeron (San Diego)

COLORADO

Francisco Gonzalez-Solis (Fort Morgan)

FLORIDA

Brookelyn Cramer (Pensacola)

Juan Dorta Navarro (Santa Cruz De Tenerife)

GEORGIA

Thais Jones (Hinesville)

IOWA

Shinji Hain (Mount Pleasant)

ILLINOIS

Katherine Wyand (Chicago)

MARYLAND

Vi Nguyen (Saint Charles)

MISSISSIPPI

Jaslyn Gregory (Vancleave)

Rylee DuBose (Purvis)

Taylor Spring (Natchez)

Katherine Windham (Heidelberg)

OKLAHOMA

Alessandro Zappavigna (Tishomingo)

PUERTO RICO

Monica Vazquez Torres (San Juan)

SOUTH CAROLINA

Jason Michael (Hanahan)

TEXAS

Rebecca Zipser (San Antonio)

Janet Yeboah (Plano)

Shayla Caskey (Kingwood)

Taylor Castillo (Buna)

Kimberly Conley (Amarillo)

Victoria Davidson (Rockdale)

Haley Gaytan (Ben Wheeler)

Erin Goss (Seabrook)

Kassandra Jimenez (Keller)

Nicole Kay (Beaumont)

Kassandra Lara (Los Fresnos)

Karen Lockwood (Arlington)

Roxie Mower (Mckinney)

Camron Stumbo (Dallas)

VIRGINIA

Devin Nicole Escobedo (Hampton)

Brittany Holt (Forest)

Rebecka Schifferle (Stanley)

WEST VIRGINIA

Danielle Vetanze (Wheeling)

INTERNATIONAL

Anaelle Billaud (La Roche Sur Yon, France)

Carolina Quast (Hochheim Am Main, Germany)

Selaelo Makhura (Johannesburg, South Africa)

Maria Del Carme Ibanez Navarro (Barcelona, Spain)

Rosanna Freeman Walters (Portsmouth, United Kingdom)

Samuel Ogunjobi (Hoo St. Weburgh, United Kingdom)

Alexander Orenczuk (London, United Kingdom)

