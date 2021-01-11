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LSUA releases Fall 2020 Dean’s List

LSUA sign at Alexandria, La campus
LSUA sign at Alexandria, La campus(KALB)
By LSUA
Published: Jan. 11, 2021 at 3:36 PM CST|Updated: 21 hours ago
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ALEXANDRIA, La. (LSUA) - LSUA is proud to announce the Dean’s List for Fall 2020. Students who are enrolled full time with a minimum of 12 hours and a GPA of 3.5 or higher are eligible. Students who are taking multiple terms must earn the required GPA over a combination of all terms taken.

LOUISIANA:

Acadia Parish

  • Gabrielle Guillory

Allen Parish—

  • Allison Ballard
  • Dru Fontenot
  • Natalie Giroir
  • Ashley Rollins
  • Allison Talbot

Ascension Parish

  • Joseph Barber
  • April Marchand
  • Courtney Zeissler

Avoyelles Parish

  • Alexia Aguillard
  • Jonathan Babino
  • Cady Brown
  • Aliya Callegari
  • Jayde Callegari
  • Jacob Chagnard
  • Nicholas Clark
  • William Daigrepont
  • Chloe Dauzat
  • Chelsie Decuir
  • Abigail Desselle
  • Caleb Ducote
  • Emily Ducote
  • Logan Firmin
  • Danielle Ford
  • Alexsis Francois
  • Koby Galland
  • Casey Greenhouse
  • Carmen Guillot
  • Janessa Heath
  • Jonathan Hotard
  • Ashley Jacobs
  • Maddison Kidder
  • Hayleigh Lachney
  • Kylie Lachney
  • Caroline Lacombe
  • Taylor Lambert
  • Jacob Landry
  • Brandy Laprairie
  • Mary Grace Ledoux
  • Reagan Lemoine
  • Molly Leonards
  • Maci Logan
  • Nicole Matthews
  • Gage Mayeux
  • Jade Mayeux
  • Kristen Nelson
  • Jossie Neumann
  • Renee’ Normand
  • Devyn Ponthieu
  • Sean Ralston
  • Ian Redmon-Munoz
  • Robert Reynolds
  • Seth Rousseau
  • Amal Sarama
  • Halima Sarama
  • Luay Sarama
  • Makenzie Scroggs
  • Jessica Simon
  • Lacie Tagliarino
  • Ashley Tassin
  • Antrea Wilson

Beauregard Parish

  • Bryce Austin
  • Trace Galloway
  • Brandon Smith

Bossier Parish—

  • Sarah Toloso

Caddo Parish—

  • Amber Giddens
  • Deja Jackson
  • Alexis Mckenzie

Calcasieu Parish—

  • Amy Crooks
  • Kayla Fontenot
  • Kaylee Johnson
  • Eryn Mccraw-Smith

Catahoula Parish—

  • Baliey Fuqua
  • Rhonda Kleinpeter

Claiborne Parish—

  • Emily Galindo

Concordia Parish—

  • Avery Cupit
  • Andrea Gray
  • Cassie Johnson
  • Emily Smith

East Baton Rouge Parish—

  • Courtney Brooks
  • Roselyn Davis
  • Tessa Dempre
  • Shaconda East
  • Sindy Fletcher
  • Diana Ford
  • Charmaine Josephine Garin
  • Franisia Netter

Evangeline Parish—

  • Gabriella Aguillard
  • Jordan Ardoin
  • Linsey Ardoin
  • Courtney Bernard
  • Alexis Bordelon
  • Shaina Boutte
  • Katherine Brown
  • Blaine Buras
  • Emily Fontenot
  • Lexi Fontenot
  • Shauntella Gallow
  • Macy Gray
  • Morgan Harvey
  • Madeline Janice
  • Jennifer Johnson
  • Nickolas Labauve
  • Justin Lafleur
  • Ainsley Mcdaniel
  • Camryn Pommier
  • Paigerionna Poullard
  • Tanzi Spears
  • Keegan Trahan
  • Emily Vidrine

Grant Parish—

  • Kallee Ashmore
  • Sabrina Carter
  • Rosemarie Charrier
  • Kaylie Cook
  • Jennifer Edmonson
  • Jessica Eubanks
  • Jessica Gentry
  • Hannah Linzay
  • Courtney Miller
  • Savannah Moses
  • Samantha Murrell
  • Shelby Spillers
  • Theresa Tademy
  • Talysa Tamez
  • Sarah Watson

Jefferson Parish—

  • Angela Bertucci
  • Sharlyn Claxton
  • Chris Cruthirds
  • Nikki Forster
  • Stephen Guidry
  • Bridget Johnson
  • Rene Lacombe
  • Lee Loupe
  • Traci Williamson

La Salle Parish—

  • Brayden Keene
  • Cayden Wilbanks
  • Erin Wilkinson

Lafayette Parish—

  • Mary Bergeron
  • Samantha Duhon
  • Daniel Graham
  • Abagail Kieffer
  • Miyah Portalis
  • Alanis Simpson
  • Kiara Singleton
  • Brittney Smith
  • Constance Taylor

Livingston Parish—

  • Bailey Hughes
  • Deanne Jordan
  • Hana Wigginton

Natchitoches Parish—

  • Kelsie Miley

Orleans Parish—

  • Kasey Carradine
  • Jeffrey Highstreet
  • Jana King

Ouachita Parish—

  • Tammie Colvin

Plaquemines Parish—

  • Michele Botello
  • Maggie Falchek

Pointe Coupee Parish—

  • Alissa Dupont
  • Isis May
  • Allen Mounger
  • Jennifer Strong

Rapides Parish—

  • Lauren Andries
  • Brandon Atkins
  • Shay Atkinson
  • Omar Ayala
  • Ashley Barnhill
  • Amanda Basco
  • Haley Basco
  • Winston Bell
  • Raegan Brossett
  • Taylor Bryant
  • Lauren Burch
  • Dontoria Butler
  • Madyson Calcote
  • Lauryn Caldwell
  • Elayna Canterbury
  • Autumn Carlock
  • DeNayjah Carter
  • Jonathan Carter
  • Courtney Causey
  • Brandon Cespiva
  • Victoria Clark
  • Camaron Cloud
  • Jacey Coodie
  • Angelia Coon
  • Saije Cousin
  • Leanna Crochet
  • Saher Daoud
  • Kyra Darrett
  • Kimberly Dauzat
  • Jarius Dawson
  • Sarah Depril
  • Allison Deshautelle
  • Annabel Desilva
  • Tammy Desselle
  • Haylee Deville
  • Kinley Deville
  • Nicholas Doiron
  • Moriah Dorsey
  • Hailey Doyle
  • Erin Dubrawsky
  • Logan Duff
  • Krystal Dukes
  • Darwin Ebare
  • Manal Elghari
  • Abrahim Farhat
  • Viviana Farhat
  • Tasnim Farzana
  • Madison Floyd
  • Amy Flynn
  • Andrew Fontenot
  • Emily Foster
  • Gavin Franks
  • Keeley Fruge
  • Kaitlyn Gallagher
  • Sylvia Garcia
  • Alvaro Garcia Manero
  • Rachel Gohmert
  • Cameron Graves
  • Sarah Graves
  • Ansley Greer
  • Benjamin Gremillion
  • Jonathan Gros
  • Kimberly Gruehl
  • Justin Ha
  • Lacey Hebert
  • Deanna Hirchak
  • Brandy Humphries
  • Meher Iqbal
  • Romia Jamaleddin
  • Benjamin Joseph
  • Sidnie Kendrick
  • Abigail Kirkland
  • Kayla Kokemor
  • Matthew Ladner
  • Michael Lowe
  • Olivia Lucas
  • Lonnie Lucius
  • Trevor Luno-Glorioso
  • Max Mallach
  • Shelby Mason
  • Angelia Mayeux
  • Scott Mcconnell
  • Bobbi Mcnaughton
  • Makayla Mcneal
  • Hannah Mitchell
  • Kimberly Mojica
  • Tashia Monaghan
  • Cody Morgan
  • Crystal Morris
  • Jenny Myrick
  • Michelle Newhouse
  • Bich Tram Nguyen
  • Richard Oates
  • Kalli Parker
  • Mackenzie Parker
  • Mira Parks
  • Maria Patino
  • Caitlyn Paulk
  • Timothy Peart
  • Danny Pham
  • Thomas Pippen
  • Steven Plauche
  • Lauren Pogue
  • Yvette Porter
  • Kendall Powell
  • Jacob Ramos
  • Kylee Reed
  • Tyler Rhoades
  • Christian Rhodes
  • Lydia Richey
  • Macey Richey
  • Veska Robbins
  • Tiffany Robertson
  • Erin Rogers
  • Merideth Rogers
  • Austin Rogers
  • Eloisa Rubio
  • Maritza Ruvalcaba
  • Hayley Ryder
  • William Sadler
  • James Sawtelle
  • Miriam Sierra
  • Katerin Sierra
  • Alexis Simms
  • Chloe Slayter
  • Chloe Smith
  • Courtney Smith
  • Mia Smith
  • Khalil Frederik Smith
  • Nathan Smith
  • Madison Smith
  • Jude Soileau
  • Maurice Spain
  • Jasmine Taylor
  • Omri Thatcher
  • Tran Tran
  • Sara Troquille
  • Jimena Valle
  • Dylon Vanhoof
  • Brittney Waltenbaugh
  • Ty Rianna Washington
  • Megan Wezner
  • De’Anna White
  • Syanne Wood
  • Tyler Youngblood

Sabine Parish—

  • Bailey Mccleary
  • Kelsey Thaxton

Saint Bernard Parish—

  • Elizabeth Melancon

Saint Landry Parish—

  • Lacey Bonvillain
  • Olivia Chatman
  • Patsy Clause
  • Alexis Deville
  • Morghan Fontenot
  • Cristi Gallow
  • Henri Miller
  • Recca Mistric
  • Daija Rideau
  • Johnnessa Sion
  • Lorien Stanford
  • Amna Swati

Saint Martin Parish—

  • Bryson Broussard
  • Danielle Hartley
  • Tamika Joseph
  • Alana Simon

Saint Tammany Parish—

  • Ashleigh Caruso
  • Alaysia Fleming
  • Kayla Griebel
  • Louisa Grover
  • Faren Hawkins
  • Brandee Manning
  • Brandi Savoy
  • Deana Veal

St. John The Baptist—

  • Tara Griffin
  • Jacob Jensen

Tensas Parish—

  • Kristina Tullos

Union Parish—

  • Lydia Branco

Vermilion Parish—

  • Bren Faulk
  • Ann Frederick
  • Joshua Hebert

Vernon Parish—

  • Joseph Abadie
  • Jake Flatt
  • Olivia Henson

Washington Feliciana—

  • Savannah Penton

Winn Parish—

  • Sarah Elliott
  • Kaitlyn Hines
  • ALABAMA
  • Britlea Stevens (Boaz)

ALASKA

  • Austin Madubuike (Brampton)

ARKANSAS

  • Madison Markowski (Southside)

ARIZONA

  • Orlando Ayala (Phoenix)

CALIFORNIA

  • Tramesha Gregory (Panorama City)
  • Katrina Fitzpatrick (Modesto)
  • Marc Orgeron (San Diego)

COLORADO

  • Francisco Gonzalez-Solis (Fort Morgan)

FLORIDA

  • Brookelyn Cramer (Pensacola)
  • Juan Dorta Navarro (Santa Cruz De Tenerife)

GEORGIA

  • Thais Jones (Hinesville)

IOWA

  • Shinji Hain (Mount Pleasant)

ILLINOIS

  • Katherine Wyand (Chicago)

MARYLAND

  • Vi Nguyen (Saint Charles)

MISSISSIPPI

  • Jaslyn Gregory (Vancleave)
  • Rylee DuBose (Purvis)
  • Taylor Spring (Natchez)
  • Katherine Windham (Heidelberg)

OKLAHOMA

  • Alessandro Zappavigna (Tishomingo)

PUERTO RICO

  • Monica Vazquez Torres (San Juan)

SOUTH CAROLINA

  • Jason Michael (Hanahan)

TEXAS

  • Rebecca Zipser (San Antonio)
  • Janet Yeboah (Plano)
  • Shayla Caskey (Kingwood)
  • Taylor Castillo (Buna)
  • Kimberly Conley (Amarillo)
  • Victoria Davidson (Rockdale)
  • Haley Gaytan (Ben Wheeler)
  • Erin Goss (Seabrook)
  • Kassandra Jimenez (Keller)
  • Nicole Kay (Beaumont)
  • Kassandra Lara (Los Fresnos)
  • Karen Lockwood (Arlington)
  • Roxie Mower (Mckinney)
  • Camron Stumbo (Dallas)

VIRGINIA

  • Devin Nicole Escobedo (Hampton)
  • Brittany Holt (Forest)
  • Rebecka Schifferle (Stanley)

WEST VIRGINIA

  • Danielle Vetanze (Wheeling)

INTERNATIONAL

  • Anaelle Billaud (La Roche Sur Yon, France)
  • Carolina Quast (Hochheim Am Main, Germany)
  • Selaelo Makhura (Johannesburg, South Africa)
  • Maria Del Carme Ibanez Navarro (Barcelona, Spain)
  • Rosanna Freeman Walters (Portsmouth, United Kingdom)
  • Samuel Ogunjobi (Hoo St. Weburgh, United Kingdom)
  • Alexander Orenczuk (London, United Kingdom)

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