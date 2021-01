LSUA releases Fall 2020 Chancellor’s list

ALEXANDRIA, La. (LSUA) - LSUA is proud to announce the Chancellor’s List for Fall 2020. Students who are enrolled full time with a minimum of 12 hours and have a GPA of 4.0 are eligible. Students who are taking multiple terms must earn the required GPA over a combination of all terms taken.

LOUISIANA:

Acadia Parish—

Jocelyn Marceaux

Richlyn Prather

Amber Rider

Allen Parish—

Sydney Dyer

Jaclyn Hughey

Kara Torres-Welch

Ascension Parish—

Mone Byers-Seay

William Deaver

Danielle Faget

Matthew Sandifer

Tiffany Slaton

Bradley Smith

Avoyelles Parish—

Hesen Awawdeh

Rhonda Barr

Hunter Bordelon

Maddie Bordelon

Jessi Boudreaux

Courtney Couvillon

Alexis Daigrepont

Madison Dauzat

Ethan Deshautelle

Sarah Deshotels

Torie Devaughn

Amber Edgeworth

Abbie Gagnard

Courtney Gagnard

Jacob Gauthier

Ryan Guidry

Skylar Guillory

Preston Huesmann

Courtney Keller

Avia Laborde

Gracie Laborde

Seth Lemoine

Morgan Lucas

Camryn Mayeux

Layni Mccaleb

Meagan Picard

Gabriella Ragusa

Abby Roy

Jyna Roy

Shamha Sarameh

Anessa Sauseda

Erika Shook

John Sibley

Jenna Vogel

Caddo Parish—

Emily Daniel

Lakeisha Fuller

Christina Graham

Calcasieu Parish—

Macy Smith

Katie Trahan

Catahoula Parish—

Coby Cotten

Savannah Mason

Rikki Otwell

Concordia Parish—

Casey Duck

April Frost

Olivia Hall

Rebecca Parker

Madison Taliaferro

Harleigh Walker

East Baton Rouge Parish—

Rahima Ahmed

Tyler Bourque

Thomas Broussard

Lauren Browning

Alicia Burge

Connor Davidson

Autasia Deloach

Felipe Fuentes

Sydney Krieger

Brandy Maruschak

Michelle Matherne

Farrah Mcdowell

Christian Prince

Francis Rees

Romona Robinson

Amanda Smith

Mindy Spears

Charles Stanley

Evangeline Parish—

Kaitee Bertrand

Ashley Bertrand

Erika Campbell

Laura Elnaggar

Cameron Faircloth

Raegan Fontenot

Margaret Foret

Jacob Foret

Katherine Guillory

Philip Johnson

Laura Launey

Celeste Moreau

Nicholas Ortego

Emily Pitre

Sara Tate

Benjamin Vidrine

William Vidrine

Grant Parish—

Jordan Beard

Ethan Fralick

Ivy Lewis

Maggie Maddox

Morgan Martin

Hannah Mckay

McKenzee Monroe

Melissa Scheve

Iberia Parish—

Laci Langlinais

Iberville Parish—

Brittany Serf

Jefferson Parish—

Karla Ayala

Brenden Boudreaux

Sydney Bowers

Kelley Brenes

Shannon Logan

Vananh Nguyen

Melissa Rivera

Tenaj Savoie

La Salle Parish—

Allison Boyette

Lainey Whatley

Lafayette Parish—

Annie Alford

Ashley Broussard

Amelia Coco

Terra Glover

Niamh Packer

Lafourche Parish—

Lindsey Wallace

Lincoln Parish—

Kennis Jobe

Livingston Parish—

Jenna Ard

Maddison Crawford

Dannah Martin

Brittney Obrien

Sally Sanchez

Tamika Scott

Lynette Shoaf

Kristine Viator

Orleans Parish—

Lisa Williams

Darrell Youngblood

Ouachita Parish—

Mario Martinez

Pointe Coupee Parish—

Asiya Ford

Rapides Parish—

Brandon Albert

Madison Albright

Andrew Alexandre

Shauna Allen

Derek Bantel

Jessica Bass

Lindsay Bollinger

Betty Jo Bourgeois

Merrik Bowman

Andreia Branch

Carleigh Broussard

Mattie Cedars

Emily Coburn

Dawna Colburn

Abigail Cole

Peyton Cole

Sharmon Constantino

Miguel Cortez

Michelle Darbonne

Kenley Dowdy

Jacob Driver

Victoria Dujay

Ashton Ekermeyer

Alexis Farmer

Lindsey Fewell

Alexandria Floyd

Mark Fuselier

Joshua Gann

Jasmine Gibbs

Faith Gintz

Casie Guillory

Tara Guillory

Marissa Guillot

Gracie Gunter

Hannah Gunter

Jennifer Gunter

Lizbeth Gutierrez

Monique Ha

Destiny Harrison

Malery Hawthorne

Korianna Hebert

Alexander Hey

Elizabeth Huffman

Brittany Jackson

Malia Jaffrani

Sara Jaffrani

Amanda Jones

Valerie Kendrick

Lacie Lacombe

Stephanie LaCour

Sheila Landry

Sara Larson

Patricia Lewis

Jaime Lodridge

Ashlyn Lucas

Asjad Mansoor

Hafsa Mansoor

Lenox Massey

Faith Mccauley

Hunter Mclain

Kady McLaughlin

Brittany Melder

Kelly Melder

Emily Miller

Amy Moon

Tristanie Moore

Kimberly Normand

Tequila Ortego

Geoffrey Owens

Nangee Philip

Hannah Pierce

Brandon Pittman

Avery Rachal

Megan Rachal

Jacob Rennier

Daniel Reynolds

Karleena Robinson Hammond

Anna Scalfano

Julia Shows

Solmayra Sierra

Arie Tanguma

Christina Tucker

Joel Walls

Savannah Ward

Madison Watts

Alannah Wesley

Sabine Parish—

Ryleigh Rutherford

Saint James Parish—

Cori Millet

Saint Landry Parish—

Victoria Crouchet

Allison Daigle

Diana Ibrahim

Angela Mcbride

Lorene Patt

Laci Polotzola

Brandi Schexnayder

Saint Martin Parish—

Victoria Aubrey

Falynn Barr

Yvette Guidry

Rene Latiolais

Peyton Parker

Saint Mary Parish—

Karyn Blakeman

Kristen Bodin

Saint Tammany Parish—

June Atkinson

William Burnside

Marcelle Davis

Emily Quern

Darren Rowan

Jennifer Russell

St. John The Baptist Parish—

Erika Fadness

Terrebonne Parish—

Alina Chaisson

Tamara Daigs

Tanya Rogers

Jessica Smith

Nicole Vice

Vermilion Parish—

Shay Hargrave

Amber Latiolais

Joshua Scott

Vernon Parish—

Jimmy Owens

West Baton Rouge Parish—

Courtney Domingue

West Feliciana Parish—

Evan Toney

Winn Parish—

Hunter Fitzgerald

ALABAMA

Lori Lopez (Enterprise)

Angela Ernst (Lillian)

Lara Judd (Madison)

ARIZONA

Hilary Dahl (Scottsdale)

CALIFORNIA

Amanda Bowman (San Diego)

Stephanie Doran (Colton)

Anthony Mellano (Wichita)

Shawn Nimau (San Carlos)

Ashley Stanley (Danville)

FLORIDA

Jennifer Cabral (Fort Walton Beach)

Todd Coffey (Dunedin)

GEORGIA

Laura Barnes (Lincolnton)

Sharon Paul (Covington)

IOWA

Mandy Herrick (Winfield)

ILLINOIS

Susan Hardgrave (Chicago)

KANSAS

Cecelia Dean (Fort Riley)

KENTUCKY

Lisa Harrell (Elizabethtown)

MASSACHUSETTS

Timothy Shea (Carver)

MARYLAND

Joshua Romero (Catonsville)

MISSOURI

Patrick Wisor (Kansas City)

MISSISSIPPI

Alexis Crosby (Hattiesburg)

Elizabeth Sharon (Gulfport)

NORTH CAROLINA

Kathleen Benedict (Jacksonville)

Kimberlee Cram (Matthews)

NORTH DAKOTA

Allison Fontenot (Minot AFB)

NEW JERSEY

Maureen Kirchoff (Middletown)

Terri Pisciotti (Chatham)

NEVADA

Guadalupe Mendez (Las Vegas)

OKLAHOMA

Lance Kloker (Owasso)

Letrice-Autumn Stewart (Oklahoma City)

SOUTH CAROLINA

Robert Mullikin (Simpsonville)

Daniel Hovis (Clover)

TENNESSEE

Katherine Knight (Jackson)

TEXAS

Raymond Wheeler (Alvin)

Trang Watson (Waxahachie)

Slone Greaves (Palacios)

Robert Blevins (Saginaw)

Melizza Hernandez (Baytown)

Gary Mercer (Breckenridge)

Elizabeth Muder (Dallas)

Eva Phillips (Houston)

Allee Thrift (Seabrook)

Daniel Wiggins (San Antonio)

VIRGINIA

Catherine Gilbert (Springfield)

Joanna Hargrove (Reston)

Katheryn Aumiller (Norfolk)

Robert Loyd (Lynchburg)

WASHINGTON

Alex Richard (Vancouver)

WEST VIRGINIA

Kenneth Browning (Morgantown)

WYOMING

Ludovic Kader (Gros Morne)

INTERNATIONAL

Sophie Borhi (Nelson, Canada)

Elia Brudaglio (Roma, Italy)

Marcello Fabricio Vechin Dos Santos (Campinas, Brazil)

Jeanette Fischer (Gr+ªSted, Denmark)

Alicia Romero Gomez (Anora, Spain)

Joao Costa Leonel (Jandira, Brazil)

Vanessa Larez Paternina (Willemstad, Natherlands Antilles)

Zoe Mc Robert (Edenvale, South Africa)

Gonzalo Rodriguez (Santiago, Chile)

Xuejiao Xie (Shenzhen, China)

