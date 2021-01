Full list of #cenlapreps players on LSWA All-State team

CENTRAL LOUISIANA (KALB) - The Louisiana Sports Writers Association has released their all-state football teams for each class, and several Central Louisiana players made the list.

Class 5A

OFFENSE

OL/TE Shield Taylor Alexandria 6-4 235 Sr.

QB Judd Barton Alexandria 6-2 185 Sr.

DEFENSE

LB Jermaine McNeal Alexandria 5-11 190 Sr.

DB CJ Kittling Alexandria 6-1 180 Sr.

COACH OF THE YEAR: Thomas Bachman, Alexandria

Honorable mention

Class 4A

OFFENSE

WR Jomarion Lilly Tioga 6-3 200 Sr.

Honorable mention

Shawn Metoyer, Tioga

O.J. Pemberton, Tioga

Josh Ponthier, Tioga

Khrystrian Hoffpauir, Leesville

Ethan Christman, Tioga

Blake McGehee, Tioga

Caleb Gallashaw, Leesville

Arthur Lavalais, Peabody

Jakobe Brock, Tioga

Ja’Darion Byrd, Peabody;

Class 3A

Honorable mention

Logan Brown, Jena

Amyrion Mingo, Marksville

Jordan Jackson, Jena

John Luke Larimore, Marksville

Triston Jacobs, Marksville

Thomethian Williams, Jena

Cade Koch, Jena

Javon Sampson, Marksville

Tajh Jones, Jena

Jadikus Johnson, Jena

Class 2A

OFFENSE

OL Ethan Knippers Many 5-11 191 Sr.

RB Daminya Milligan Ferriday 5-8 170 Sr.

RB Terrence Williams Many 6-1 228 Sr.

DEFENSE

DB Tackett Curtis Many 6-2 195 So.

OUTSTANDING DEFENSIVE PLAYER: TACKETT CURTIS, MANY

Honorable mention

Elijah White, Ferriday

Ethan Frey, Rosepine

Zequarrius “Cadillac” Rhone, Many

Ethan Lovely, Menard

DeShawn Jackson, Pickering

Terry Augustine, Avoyelles

Grant Ducote, Rosepine

Carlos Bazert Avoyelles

London Williams, Many

Kylyn Lewis, Ferriday

Donta Boxley, Ferriday

Kobe Johnson, Ferriday

Class 1A

DEFENSE

DB Noah Heard St. Mary’s 5-10 155 Sr.

Honorable mention

Adam Parker, St. Mary’s

Dane Files, St. Mary’s

Mikel Auge, Montgomery

Dexture Jefferson, Block

J.T. Turner, Montgomery

Graeme Fidelak, St. Mary’s

