Full list of Cenla players named to LSWA All-State team

CENTRAL LOUISIANA (KALB) - The Louisiana Sports Writers Association has released their all-state football teams in each class and plenty of our local athletes were named on the list.

CLASS 5A:

Offense

PK Abel Peterman, ASH, 5-11 160 Sr.

Defense

DB Justin Aaron, Natchitoches Central, 6-0 175 Sr.

Honorable Mention

Kaden Moreau, Pineville

Jarvis Newton, ASH

Caylin Demars, Nat Central

James Jackson, Nat Central

Josh Marie, ASH

CLASS 4A:

Offense

OL Greg Knox III, Peabody, 6-6 285 Sr.

RB Arthur Lavalais, Peabody, 5-5 181 Sr.

Honorable Mention

Ke’mhari Pruitt, Leesville

Mason Fitzgerald, Leesville

Daveoin Grubb, Leesville

Hayden Christman, Tioga

Caleb Gallashaw, Leesville

JaShawn Mabry, Leesville

Caden Bealer, Leesville

Frank Ford, Leesville

D.J. Beebe, Leesville

CLASS 3A:

Honorable Mention

Eli Morrison, Grant

Jakobe Washington, Jena

Andrew Sanders, Jena

Conner Agosto, Grant

Jeffrey Neal, Jena

Donovan Gray, Grant

CLASS 2A:

Outstanding Offensive Player: London Williams, Many

Outstanding Defensive Player: Tackett Curtis, Many

Offense

OL Terry Augustine, Avoyelles, 6-8 400 Sr.

OL Jakorey Jones, Many, 6-3 260 Sr.

RB London Williams, Many, 5-10 173 Sr.

RB Grant Ducote, Rosepine, 5-10 205 Jr.

ATH Ethan Frey, Rosepine, 6-5 225 Sr.

Defense

DL Jalen Smith, Avoyelles, 6-5 220 Sr.

DB Tackett Curtis, Many, 6-2 215 Jr.

Honorable Mention

Travon Prater, Avoyelles

Dacareyn Sampson, Avoyelles

Jayvion Smart, Many

Aden Cline, Rosepine

Cedric Allison, Oakdale

Dallas Daniels, Oakdale

Isiah Stinson, Rosepine

Cole Donahue, Rosepine

John Michael Eves, Bunkie

Cameron Kinder, Menard

Michael Woods, Rosepine

Hayden Sauseda, Bunkie

Tylen Singleton, Many

CLASS 1A

Honorable Mention

Beau Skinner, LaSalle

J.T. Turner, Montgomery

Cole Derr, LaSalle

Wyatt Johnson, LaSalle

Gavin LaGrange, St. Mary’s

Graeme Fidelak, St. Mary’s

Payne Williams, St. Mary’s

