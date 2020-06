LSUA releases Spring 2020 Chancellor's List, Dean's List

Louisiana State University of Alexandria has released its Chancellor's List and Dean's List for Spring 2020.

To make the Chancellor's List, students must be enrolled full time with a minimum of 12 hours and have a GPA of 4.0. For the Dean's List, students must be enrolled full time with a minimum of 12 hours and a GPA of 3.5 or higher. Students who are taking multiple terms must earn the required GPA over a combination of all terms taken.

Spring 2020 Chancellor's List:

LOUISIANA

Acadia Parish—

Blaise Frey

Lauren Miller

Michelle Rozas

Allen Parish—

Natalie Giroir

Hunter Longino

Ascension Parish—

Danielle Faget

William Hayes

Tiffany Slaton

Bradley Smith

Richard Thompson

Kyle Tyler

Shannon Williams

Avoyelles Parish—

Jonathan Babino

Rhonda Barr

Kyle Bergeaux

Isabelle Bibbee

Hunter Bordelon

Jacob Chagnard

Nicholas Clark

Courtney Couvillon

Alexis Daigrepont

Chelsie Decuir

Lauren Descant

Caleb Dodge

Hannah Dupuy

Abbie Gagnard

Koby Galland

Charmaine Josephine Garin

Ryan Guidry

Kaitlyn Guillot

Myra Johnson

Courtney Keller

Avia Laborde

Gracie Laborde

Molly Leonards

Carli Mayeux

Erica Mayeux

Cole Milligan

Jossie Neumann

Jacob Rabalais

Jackson Ragusa

Lindsey Redmon

Anessa Sauseda

Miriam Sierra

Ashley Tassin

Aminah Zalloum

Beauregard Parish—

Trace Galloway

Bienville Parish—

Harriet Johnson

Bossier Parish—

Kristen Marbut

Calcasieu Parish—

Kevin Baggett

Amy Crooks

Caldwell Parish—

Alexis Smith

Catahoula Parish—

Savannah Mason

De Soto Parish—

Katherine Atkins

Vicki Gardner

Chal Rascoe

East Baton Rouge Parish—

Gillian Barrios

Thomas Broussard

Kasha Domingue

Felipe Fuentes

Michelle Matherne

Charles Mcgee

Ted Smith

Erik Wallin

Evangeline Parish—

Kaitee Bertrand

Jessica Charlie

Caitlyn Estes

Cameron Faircloth

Lexi Fontenot

Raegan Fontenot

Sarah Guillory

Justin Lafleur

Kaitlynn Lanclos

Trey Meche

Celeste Moreau

Nicholas Ortego

Robyn Overstreet

Morgan Primeaux

Keegan Reed

Sara Tate

Emily Vidrine

Grant Parish—

Makena Barrios

Jessica Eubanks

James Finch

Jessica Gentry

Tristin Lincecum

Cari Lloyd

Maggie Maddox

Samantha Murrell

Melissa Scheve

Talysa Tamez

Jonathan Taylor

Iberia Parish—

Laci Langlinais

Jefferson Parish—

Tiffanie Brown

Nikki Forster

Megan Liebert

Shannon Logan

Lauren Massulla

Brynn Thompson

La Salle Parish—

Morgan Pittman

Lafayette Parish—

Annie Alford

Jeremy Brown

Bianca Dent

Anaice Hackett

Jessica Leger

Niamh Packer

Miyah Portalis

Livingston Parish—

Maddison Crawford

Sandra Marshall

Brittney Obrien

Orleans Parish—

Israel Franklin

Kimberly Johnson

Ouachita Parish—

Amy Clark

Pointe Coupee Parish—

Summer Smith

Brandon Travis

Rapides Parish—

Alan Albornoz

Andrew Alexandre

Adrianna Alvarado

Lauren Andries

Scott Babin

Derek Bantel

Amy Belgard

Kolby Bernard

Lindsay Bollinger

Rebecca Brady

Benjamin Brannon

Lauren Brister

Carleigh Broussard

Charles Charrier

Dawna Colburn

Miguel Cortez

Mary Couvillion

Michelle Darbonne

Jack Dekeyzer

Sarah Depril

Devon Deville

Jess Deville

Jacob Driver

Abby Dupuy

Ashton Ekermeyer

Heather Fairchild

Rose Faircloth

Viviana Farhat

Alexis Farmer

Alexandria Floyd

Kellie Floyd

Madison Floyd

Adrienne Forde

Dylan Foxworth

Keeley Fruge

Mark Fuselier

Joshua Gann

Violet Gardner

Federico Gerber

Rachel Gohmert

Laura Gremillion

Jonathan Gros

Casie Guillory

Tara Guillory

Gracie Gunter

Jennifer Gunter

Alexis Hagan

Donnetra Hardy

Malery Hawthorne

Cherelle Henry

Skye Howard

Meher Iqbal

Haneen Issa

Brittany Jackson

Malia Jaffrani

Judith Kendrick

Chaz King

Stephanie LaCour

Dionne Lamar

Alicia Lewis

Patricia Lewis

Hailey Leyser

Emily Lucius

Hafsa Mansoor

Kristen Marengo

John Marino

Shelby Mason

Angelia Mayeux

Hunter Mclain

Matt McNeely

Brittany Melder

Kelly Melder

Christopher Merchant

Tristanie Moore

Erris Murphy

Lydia Murphy

Quynh Nguyen

Richard Oates

Dara Om

Blake Painter

Cindy Parenteau

Mira Parks

Molly Parks

Nadia Pearce

Hannah Pierce

Lauren Pogue

Katelyn Pospisil

Kendall Powell

Ursherell Price

Londa Price

Avery Rachal

Rylee Rayburn

Amber Reaves

Jacob Rennier

Daniel Reynolds

Lydia Richey

Stacy Rini

Tiffany Robertson

Anna Rougeou

Anahi Rubio

Hayley Ryder

Ana Sanchez

James Sawtelle

Christopher Scroggs

Maurice Spain

Shania Spisak

Elizabeth Stokes

Kayla Thomas

Emily Thompson

Erica Thompson

Sawyer Thompson

Jennifer Tran

Anna Waters

Emily Whitehurst

Ann Loraine Yu

Sabine Parish—

Bailey Mccleary

Ryleigh Rutherford

Saint Bernard Parish—

Brittney Bennett

Saint Landry Parish—

Madison Barron

David Briley

Patsy Clause

April Diaz

Wanakee Frank

Cristi Gallow

Brendaly Hebert

Diana Ibrahim

Mary Morgan

Saint Martin Parish—

Victoria Aubrey

Yvette Guidry

Tamika Joseph

Rene Latiolais

Saint Tammany Parish—

William Burnside

Faren Hawkins

Marcus Moses

Taylor Piazza

St. John The Baptist Parish—

Erika Fadness

Tangipahoa Parish—

Brady Perise

Terrebonne Parish—

Nicole Vice

Vermilion Parish—

Destine Galtier

Dylan Gaspard

Joshua Scott

Vernon Parish—

Christina Haferman

Erin Moore

Kaitlyn Reeves

Washington Parish—

Savannah Penton

West Feliciana Parish—

Evan Toney

Winn Parish—

Brittany Hill

ALABAMA

Lori Lopez (Enterprise)

CALIFORNIA

Guilherme Cavalcante (Susanville)

FLORIDA

Jennifer Cabral (Fort Walton Beach)

IDAHO

Stephanie Kurko (Meridian)

KENTUCKY

Lisa Harrell (Elizabethtown)

Ashley Love (Earlington)

MISSISSIPPI

Addie Compere (Mendenhall)

Taylor Spring (Natchez)

NORTH CAROLINA

Stephanie Robinson (Gastonia)

NEW JERSEY

Maureen Kirchoff (Middletown)

OKLAHOMA

Alessandro Zappavigna (Tishomingo)

OREGON

Ashley Treib (Forest Grove)

PENNSYLVANIA

Jaymi Smith (Uniontown)

TENNESSEE

Michael Rardin (Clarksville)

TEXAS

Sergio Arreola (Fort Worth)

Kimberly Conley (Amarillo)

Victoria Davidson (Rockdale)

Frank Isede (Tomball)

Torriane Kelly (Humble)

Michelle Lewis (Terrell)

Brianna Luck (Cedar Creek)

Allysha Page (Smithville)

VIRGINIA

Julian Cheramie (Ashburn)

WEST VIRGINIA

Jonathan Kirwin (Buckhannon)

Austin Thomas (Maidsville)

INTERNATIONAL

Sophie Borhi (Nelson, Canada)

Carolina Guerrero (Queretaro, Mexico)

Marcello Fabricio Vechin Dos Santos (Campinas, Brazil)

Jeanette Fischer (Graested, Denmark)

Vanessa Larez Paternina (Willemstad, Netherlands)

Miljana Milojevic (Nis, Serbia)

Darija Mladenovic (Nis, Serbia)

Patricia Perez Diaz-Bertrana (Las Palmas De Gran Canaria, Spain)

Sam Poliquin (Lachine, Canada)

Ellice Rams (Oberhausen, Germany)

Gonzalo Rodriguez (Santiago, Chile)

Andressa Rodrigues De Araujo (Xangri-la’, Brazil)

Jana Wagner (Dillenburg, Germany)

Spring 2020 Dean's List:

LOUISIANA

Acadia Parish—

Kourtney Credeur

Hunter Doucet

Austin Manuel

Allen Parish—

Allison Ballard

Dru Fontenot

Kaci Jack

Annsia Moton

Ashley Rollins

Mykal Stainback

Hannah Tarpley

Ascension Parish—

Heather Daunis

Avoyelles Parish—

Regan Balius

Blake Barbin

Kayla Bardwell

Krislin Blanchard

Lauren Bordelon

Julie Borrel

Kameron Bourgeois

Ashlyn Brittain

Jayde Callegari

Jaylon Collins

Saije Cousin

Hailey Crenshaw

William Daigrepont

Abigail Dauzat

Tyler Dauzat

Haley Demars

Emily Ducote

Hayden Dufour

Hope Dupuy

Amber Edgeworth

Madison Fruge'

Courtney Gagnard

Taylor Goudeau

Casey Greenhouse

Nadia Guillote

Janessa Heath

Tyler Lacombe

Jacob Landry

Shelby Marcotte

Katelyn Mayeux

Kelsi Mayeux

Michelle Mcglothlin

Kayleigh Montalvo

Devyn Ponthieu

Sean Ralston

Dayton Rivas

Amal Sarama

Shamha Sarameh

Brittany Simmons

Kennie Smith

Madeline St.Romain

Madison Williams

Beauregard Parish—

Abilene Clendening

Lakeitha Hopkins

Danika Wilber

Bossier Parish—

Jessica Koch

Priscilla Molina

Caddo Parish—

Emily Daniel

Amber Giddens

Alexis Mckenzie

Calcasieu Parish—

Eryn Mccraw-Smith

Jennifer Willis

Catahoula Parish—

Corie Barton

Nathaniel Calhoun

East Baton Rouge Parish—

Beatrice Butler

Jaslyn Evans

Amanda Himel

Chevis Hughes

Ettenna Kelly

Charles Lepisto

Corderro London

Romona Robinson

Charles Stanley

Lakyn Wales

Christianna Winnfield

Evangeline Parish—

Gabriella Aguillard

Jakayla Anderson

Kennady Ardoin

Veronica Bernal-Loftus

Desiree Brunet

Blaine Buras

Ashley Deshotels

Macy Gray

Morgan Harvey

Madeline Janice

Nickolas Labauve

Heidi Lafleur

Hunter Marcantel

Ronnie Mcbride

Sydney Reed

London Ritter

Adrian Senegal

Paige Sharpe

Dylan Spor

Mia Turner

Benjamin Vidrine

Sarah Vidrine

Dustin Wainwright

Taylor Young

Grant Parish—

Laikyn Ball

Jordan Beard

Lana Bowie

Joseph Caldero

Kaylea Godron

Lakin Higgs

Ivy Lewis

Courtney Miller

McKenzee Monroe

Kaitlyn Truelove

Michael Tyler

Jacie Walker

Sarah Watson

Brianna Wilkins

Iberia Parish—

Shateria Williams

La Salle Parish—

Briana Borland

Charles Brunson

Brayden Keene

Lainey Whatley

Lafayette Parish—

Benjamin Bayless

Holly De Leon-Hunter

Brandon Ellis

Chelsie Grabert

Melissa Hardy

Kavon Miller

Asia Pitre

Alona Price

Alanis Simpson

Da'Sha St Julien

Jordan Thibodeaux

Chandra White

Lafourche Parish—

Caitlyn Guidry

Lacey Hebert

Lincoln Parish—

Kristin Gatson

Kennis Gremillion

Livingston Parish—

Morgan Berry

Ashton Chisholm

Bailey Hughes

Ouachita Parish—

Tammie Colvin

Autumn Fulmer

Mario Martinez

Michael Saterfiel

Plaquemines Parish—

Michele Botello

Pointe Coupee Parish—

Dennise Corona

Jana Delome

Dianne Gauthier

Carl Harrison

Rapides Parish—

Madison Albright

Shelby Ardoin

Brandon Atkins

Shay Atkinson

Johnathan Ayala

Ashley Barnhill

Jessica Bass

Madalyn Beavers

Amira Benghozi

Johanna Bollich

Betty Jo Bourgeois

Alaya Bratton

Richard Brazzel

Raegan Brossett

Dustin Bryant

Jordan Burns

Dontoria Butler

Jonathan Carter

Brandon Cespiva

Kimberly Cloessner

Heavynly Cloud

Caitlin Coates

Cheyenne Cobb

Joann Cody

Sydnie Collins

Angelia Coon

Randal Cooper

Anna Cowan

Danielle Davis

Kady Delcambre

Annabel DeSilva

Eva Deville

Haylee Deville

Kinley Deville

Nicholas Doiron

Moriah Dorsey

Mallori Drum

Erin Dubrawsky

Logan Duff

Noah Dufour

Rachel Duncan

Manal Elghari

Helena Ellis

Hunter Eubanks

Jonathan Felix

Keelin Foley

Matthew Force

Bre'Asia Ford

Alvaro Garcia Manero

Austin Gaspard

Maeghan George

Shakita Gordon

Maelee Griffith

Johnny Grove

Kimberly Gruehl

Randall Guillory

Hannah Gunter

Elizabeth Gypin

Megan Hale

Kellie Hayes

Korianna Hebert

Alexander Hey

Grant Higgins

Deanna Hirchak

Zoe Holden

Bailey Hoyt

Xinyi Huang

Elizabeth Huffman

Cole Jackson

Sara Jaffrani

Romia Jamaleddin

Shannon James

Angela Jeffress

Price Jenkins

Ashland Johnson

Greshrai Joiner

Amanda Jones

Andrez Joseph

Miriam Joseph

Courtney Kelly

Daisy Labrada

Jesus Labrada

Danielle Laster

Kenna Lavalais

Holly Lavespere

Aja Law

James Lofton

Olivia Lucas

Lonnie Lucius

Jonathan Lundy

Angel Luttrull

Haleigh Lykins

Ashlynn Mahfouz

David Malone

Jacob Marze

Lenox Massey

Amanda Mathews

Harli Matt

Nicolas Mboungou

Raquel McGlothlin

Jazmyn Menina

Alberto Miller

Kelsey Mills

Jessica Miranda

Tashia Monaghan

Ryan Monk

Hannah Morace

Cameron Mosely

Cindy Nguyen

Kimberly Normand

Bryannah Norris-Wilcox

Amy Overfield

Kalli Parker

Jose Peraza

Brandon Pittman

Jamey Porter

Carlen Rachal

Jordan Rachal

Megan Rachal

Tavira Ransburg

Bo Rayner

Danyelle Reed

Kylee Reed

Kasey Rennier

Tyler Rhoades

Miranda Roberts

Tanya Rodriguez

Erin Rogers

Taylor Rogers

Alliyah Ross

Dustin Roy

Eloisa Rubio

Luz Rubio

Austin Salard

Emily Sanders

Kayla Sasser

Mohamad Sbeih

Cailey Scadlock

Lily Scheuermann

Ethan Schmitt

Jessica Schroeder

Martina Setliff

Beatriz Sierra

Alexis Simms

Tedra Simon

Allison Smith

Khalil Frederik Smith

Mia Smith

Rilee Smith

Mar'Krisseanna Span

Mar'Kristiny Span

John Stiltner

Blake Tisher

Zachary Tolbert

Erynn Townley

Jimena Valle

Karlee Vickers

Brittney Waltenbaugh

Qifang Weng

Megan Wezner

Stephanie Williams

Lauren Wilson

Amanda Womble

Grace Yerby

Sabeel Zeidan

Richland Parish—

Nashaun Ellis

Sabine Parish—

Abbey Mcmillian

Traci Partridge

St. John The Baptist—

Brittany Tregre

Brooke Tregre

Saint Landry Parish—

Lacey Bonvillain

Sarah Boudreaux

Brandy Darden

Johnny Fontenot

Syleena Gabel

Antonia Green

Heather Johnson

Kristie Manuel

Laci Polotzola

Brenda Sennette

Ashley Sharpe

Kirsten Thibodeaux

Saint Martin Parish—

Bryson Broussard

Destiny Nelson

Saint Tammany Parish—

Gavin Bridges

John Davis

Marcelle Davis

Alaysia Fleming

Louisa Grover

Brandee Manning

Bianca Rapp

Tangipahoa Parish—

Courtney Dawsey

Radiance Martin

Lynette Shoaf

Tensas Parish—

T'Nia Davis

Vermilion Parish—

Bren Faulk

Taylor Picard

Vernon Parish—

Meaghan Bailey

Emily Bolton

Sandy Gomez

Cammy Hooks

Jimmy Owens

Stacy Riner

West Feliciana—

Leanne Reames

Winn Parish—

Kaylie Lasyone

Lauren Polk

Kelley Skains

ALABAMA

Trystan St.Louis (Selma)

CALIFORNIA

Stephanie Doran (Colton)

Jennifer Tan (Colusa)

COLORADO

Francisco Gonzalez-Solis (Fort Morgan)

FLORIDA

Brookelyn Cramer (Pensacola)

GEORGIA

Alexandria Wright (Decatur)

Jennifer Gauldin (Valdosta)

IOWA

Rafael Bastos (Fort Dodge)

ILLINOIS

Blake Preston (Naperville)

Katheryne Campos (Hoffman Estastes)

MISSISSIPPI

Mallorie Fondren (Pascagoula)

Jordan Mcnabb (Foxworth)

NEW YORK

Romelcia Phillip (Far Rockaway)

PUERTO RICO

Monica Vazquez Torres (San Juan)

SOUTH CAROLINA

Yan Yan Rodgers (Columbia)

TEXAS

Carly Mcintosh (Houston)

Kristen Lee (Orange)

Nelda Gonzalez (Dallas)

Kawanna Gordon (Longview)

Tyler Johnson (Austin)

Elizabeth Muder (Dallas)

Bailey Mullins (Burleson)

Hannah Whiteside (Hemphill)

VIRGINIA

Ciera Daniels (Manassas)

INTERNATIONAL

Marie Cool (Bazel, Belgium)

Eda Demiralay (London, United Kingdom)

Samuel Ogunjobi (Hoo St. Weburgh, United Kingdom)

Victor Moreno Requena (Sant Pere de Ribes, Middlesex)

Xuejiao Xie (Shenzhen, China)

